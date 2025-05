Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kind fährt gegen haltendes Auto und entfernt sich von der Unfallstelle

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Am Samstag (3. Mai 2025) gegen 11:52 Uhr kam es in Kevelaer an der Kreuzung Beethovenring/Koxheidestraße/Silcherstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten radfahrenden Kind. Ein 52-jähriger Mann aus Kevelaer war mit seinem grauen PKW Ford Ecosport auf dem Beethovenring unterwegs und wollte an der Einmündung der Koxheidestraße nach links in diese einbiegen. Als er hielt, kam ihm von geradeaus aus der Silcherstraße ein Junge auf einem Fahrrad entgegen. Dieser fuhr unerklärlicherweise rechts an seinem Fahrzeug vorbei in den Beethovenring. Als er an dem haltenden Fahrzeug vorbeifuhr, kollidierte er aus unbekannter Ursache in Höhe der Beifahrertür mit dem Auto. Der Junge stürzte auf die Straße. Als der Fahrer des Pkw sich nach dem Jungen erkundigen wollte, stieg dieser wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich. Ob er bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. An dem Pkw entstand Sachschaden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall und insbesondere zu dem Jungen machen können, der ca. 10 Jahre alt sein und kurze blonde Haare haben soll. Hinweise unter Telefon 02831 1250. (sp)

