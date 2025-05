Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Motorradfahrer übersieht Kreisverkehr

lebensgefährlich verletzt

Verdacht auf Drogen

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (4. Mai 2025) gegen 21:36 Uhr verunglückte ein 30-jähriger Motorradfahrer am Kreisverkehr B 504/Römerstraße in Kranenburg-Frasselt schwer. Er war die Bundesstraße aus Richtung Goch in Richtung Kranenburg gefahren und hatte offensichtlich den Kreisverkehr übersehen. Bei der Kollision mit der Umrandung und der anschließenden Grünfläche in der Mitte des Kreisverkehres verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Er und die Maschine schleuderten weiter und kamen in einem Grünstreifen hinter der Unfallstelle zu liegen. Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst einer Klinik in Nijmegen zugeführt. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum bei dem Motorradfahrer, darüber hinaus besteht der Verdacht, dass er ohne jegliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Düsseldorf hinzugezogen. Das Motorrad wurde sichergestellt. (sp)

