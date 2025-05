Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw kollidiert mit Straßenbaum: Beifahrerin verletzt sich schwer

Kleve-Keeken (ots)

Am Montag (5. Mai 2025) kam es gegen 18:00 Uhr an der Klever Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem schwarzen Renault Megane, in welchem sich auch eine 33-jährige Beifahrerin aus den Niederlanden (Gilze en Rijen) befand, die Klever Straße. Nach einer Linkskurve verlor der Mann, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem linksstehenden Straßenbaum. Durch die Kollision zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu, während die Beifahrerin schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Ein beim 36-jährigen Fahrzeugführer freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Führerschein wurde sichergestellt, während die Klever Straße im Rahmen der Unfallaufnahme bis 19:30 Uhr gesperrt war. (pp)

