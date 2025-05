Kranenburg (ots) - Am Sonntag (4. Mai 2025) gegen 21:36 Uhr verunglückte ein 30-jähriger Motorradfahrer am Kreisverkehr B 504/Römerstraße in Kranenburg-Frasselt schwer. Er war die Bundesstraße aus Richtung Goch in Richtung Kranenburg gefahren und hatte offensichtlich den Kreisverkehr übersehen. Bei der ...

