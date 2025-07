POL-HM: Polizei Bodenwerder sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Hameln (ots) - Am Mittwoch (02.07.2025) gelang es einer unbekannten Täterschaft Schmuck im mittleren, vierstelligen Wertbereich aus dem Juwelier "Christ" in Hameln zu entwenden. Die Täterschaft handelte gemeinschaftlich als Bande. Gegen 15:00 Uhr begaben sich zwei männliche Personen und eine weibliche Person in das Geschäft in der Stadtgalerie am Pferdemarkt in Hameln und verwickelten die Verkäuferin in ein ...

mehr