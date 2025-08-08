Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwoch, 06.08.2025 um 17:00 Uhr, und Freitag, 08.08.2025 um 13:00 Uhr, ereignete sich in der Ruthsstraße in Darmstadt, gegenüber der Einmündung Löffelstraße, ein Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher fuhr mit einem Fahrzeug aus einer Parklücke heraus und touchierte dabei einen geparkten schwarzen VW Golf.

An dem beschädigten PKW konnte blauer Lackabrieb festgestellt werden.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Das 1.Polizeirevier in Darmstadt bittet um Hinweise unter: 06151 969-41110.

Berichterstatter: PK Berres

