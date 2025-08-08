Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: 15-jähriger Jugendlicher vermisst/ Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - unsere Meldung von heute (08.08.) 14:04 Uhr

Lindenfels (ots)

Der 15-jährige Vermisste konnte nach dem Hinweis eines Bekannten des Vermissten wohlbehalten in Lindenfels angetroffen und nach Hause gebracht werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung. Hinweis an die Medienvertreter: Wir bitten um die Löschung der im Zuge der Fahndung veröffentlichten Personalien und des Fotos. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

