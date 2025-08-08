POL-DA: Lindenfels: 15-jähriger Jugendlicher vermisst/ Löschung der Öffentlichkeitsfahndung - unsere Meldung von heute (08.08.) 14:04 Uhr
Lindenfels (ots)
Der 15-jährige Vermisste konnte nach dem Hinweis eines Bekannten des Vermissten wohlbehalten in Lindenfels angetroffen und nach Hause gebracht werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung. Hinweis an die Medienvertreter: Wir bitten um die Löschung der im Zuge der Fahndung veröffentlichten Personalien und des Fotos. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell