POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Kindergarten, Unfallflucht, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Betrugsversuche, Einbruch in Firmengebäude, Hoher Sachschaden nach Brand von Arbeitsmaschine

Boxberg: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche drangen Einbrecher in einen Kindergarten in Boxberg ein. Der oder die Unbekannten verschafften sich zwischen 14 Uhr am vergangenen Freitag (6. Juni) und 19 Uhr am Donnerstag über ein verschlossenes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten der Einrichtung in der Straße "Am Hühnergarten". Im Inneren öffneten die Eindringlinge gewaltsam zwei Büroschränke und entwendeten zwei darin befindliche Geldbörsen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro, der Wert des Diebesguts beträgt 220 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Einrichtung verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

Zwischen dem 1. Mai und dem 10. Juni beschädigte ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall einen in der Eichendorffstraße in Tauberbischofsheim abgestellten Pkw. Vermutlich kollidierte der Verursacher mit der Anhängerkupplung seines Wagens mit der vorderen Stoßstange des am Straßenrand, auf Höhe der Hausnummer 16, geparkten Volkswagens. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Bad Mergentheim: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Ein 18-Jähriger versuchte am am frühen Freitagmorgen in Bad Mergentheim vor der Polizei zu flüchten. Eine Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim bemerkte den Motorradfahrer gegen 1 Uhr, als er mit rund 100 km/h über die Deutschordensstraße in Richtung Bad Mergentheim fuhr. Als der Kraftradfahrer auch innerorts auf der Igersheimer Straße seine Geschwindigkeit zunächst nicht reduzierte und schließlich in eine durchfahrtsbeschränkte Straße einbog und wenig später eine rote Ampel ignorierte, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Anstatt den Anhaltesignalen der Polizei Folge zu leisten, beschleunigte der Motorradfahrer sein Gefährt erneut. In der Rotkreuzstraße konnte der 18-Jährige schließlich dazu bewegt werden, seine Suzuki anzuhalten. Neben dem verkehrserzieherischen Gespräch und den Anzeigen wegen der Geschwindigkeitsübertretungen, des Rotlichtverstoßes und der Missachtung des Durchfahrtsverbots, muss sich der junge Mann nun auch wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Lauda-Königshofen: Erneut Betrugsversuche durch Falsche Polizeibeamte

In den Abendstunden des gestrigen Donnerstags konnte erneut eine Häufung von Betrugsversuchen mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" im Bereich Lauda-Königshofen festgestellt werden. In mindestens zehn Fällen versuchten Unbekannte durch vortäuschen falscher Tatsachen ihre Opfer zu täuschen. Die Anrufer gaben sich in allen bekannten Fällen als Polizisten aus und sprachen von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Hierbei wurden Straßennamen genannt, welche in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Wohnadressen der Opfer liegen. Es wurden Fragen zur Wohnsituation und dem Vermögen gestellt. Zu einem Schadenseintritt kam es nicht.

Külsheim: Einbruch in Firma - Täter gestellt

In Külsheim wurden am Donnerstag zwei Einbrecher auf frischer Tat geschnappt.Der Inhaber eines Unternehmens in der Benzstraße wurde am Nachmittag darüber informiert, dass Böllerschüsse an seinem Betrieb zu hören seien. Hierauf begab er sich in die Benzstraße nach Külsheim zum Firmengelände. Dort stieß er auf zwei Personen, welche unverzüglich versuchten zu flüchten. Gemeinsam mit weiteren Zeugen konnte er die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese hatten wahrscheinlich zuvor gewaltsam ein Kellerfenster geöffnet, um in die Räumlichkeiten des Firmengebäudes zu gelangen. Auch das Sicherheitsglas einer Hintertüre wurde eingeschlagen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Jugendliche. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Wertheim: Hoher Schaden nach Brand von Holzerntemaschine

Beim Brand eines Holzerntemaschine in einem Wald bei Wertheim entstand am Donnerstagnachmittag ein Schaden in Höhe von rund 700.000 Euro. Gegen 14.45 Uhr, wurde der Brand im Waldgebiet zwischen Boxtal und Nassig, nahe der Miltenberger Straße, gemeldet. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Harvester nahezu vollständig in Brand. Der Fahrzeugführer des Arbeitsgerätes blieb unverletzt. Die Feuerwehr Wertheim war mit fünf Fahrzeugen und 32 Mann am Einsatz beteiligt.

