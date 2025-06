POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: "Benzinbettler" täuschen Notlage vor

Heilbronn (ots) - Flein: Versuchter Einbruch in Kneipe - Polizei sucht Zeugen Nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen versuchten in eine Fleiner Gaststätte einzubrechen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und 18 Uhr am Folgetag versuchten Einbrecher gewaltsam die Eingangstür der ...

