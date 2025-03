Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Streitigkeiten auf dem Seitenstreifen der BAB 5 ausgesetzt

Walldorf (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:20 Uhr, gingen beim Polizeipräsidium Mannheim mehrere Notrufe ein. Die Anrufer teilten mit, dass auf der BAB 5, in Höhe der Anschlussstelle Walldorf-Wiesloch, ein PKW mit Warnblinker auf dem Seitenstreifen stehe und eine Person neben dem Fahrzeug sitzen würde. Durch die daraufhin entsandte Polizeistreife konnte vor Ort eine 47-Jährige angetroffen werden, welche auf dem Seitenstreifen zu Fuß in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Die Dame wurde daraufhin im Streifenwagen aufgenommen, um sie aus der Gefahrenzone zu bringen. Nach der ungewöhnlichen Ortsauswahl für ihren nächtlichen Spaziergang befragt, gab sie an, dass sie während der Autofahrt mit ihrem Partner in einen Streit geraten sei. Dieser habe sie daraufhin auf dem Seitenstreifen zurückgelassen und nun wisse sie nicht, wie sie nach Hause komme. Mehrere Versuche, den gleichaltrigen Lebensgefährten telefonisch zu erreichen, blieben erfolglos. Durch die Streifenbesatzung wurde die Gestrandete letztlich zu einem nahegelegenen Bahnhof verbracht, von wo sie mit dem Zug die Heimreise antreten konnte. Wie das Wiedersehen zu Hause abgelaufen ist, war nicht mehr Inhalt polizeilicher Ermittlungen.

