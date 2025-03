Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Weinheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 29-jährige BMW-Fahrerin die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Westtangente. In Höhe der Kreuzung zur Wormser Straße bog sie, entgegen der durch Verkehrszeichen vorgeschriebenen Fahrtrichtung, nach links in die Saarbrückener Straße ab und kollidierte hierbei mit einer Straßenbahn der Linie 5, welche auf der Mannheimer Straße, aus östlicher Richtung kommend, fuhr.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 15.000 Euro. Der 59-jährige Straßenbahnfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Unfall wurde durch den Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell