Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrraddiebe wiedererkannt - Festnahme, Jugendliche setzen Baum in Brand, Geschwindigkeitskontrollen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Mitarbeiter erkennt Fahrraddiebe wieder - Festnahme

Am Dienstagabend erkannte ein Mitarbeiter eines Fahrradladens zwei vermeintliche Diebe wieder und informierte daraufhin die Polizei. Die beiden Männer begaben sich gegen 17:40 Uhr in den Laden in der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim und ein Mitarbeiter erkannte sie als mutmaßliche Fahrraddiebe wieder. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die beiden Tatverdächtigen zunächst die Flucht. Hierbei ließen sie ein, vermutlich im November 2024 entwendetes, Fahrrad zurück. Durch einen Zeugenhinweis konnten die beiden 21 und 25 Jahre alten Männer kurze Zeit später im Bereich der Tauberwegbrücke angetroffen und festgenommen werden. Eine Beschlagnahme der Mobiltelefone beider Tatverdächtigen wurde durch einen Bereitschaftsrichter angeordnet. Im Zuge der Übergabe der Telefone an eine Polizeibeamtin versuchte der 21-Jährige die Mobiltelefone zu zerstören. Hierbei wurde die Beamtin leicht verletzt.

Tauberbischofsheim: Brennender Baum an der Tauber

Am Mittwochnachmittag nahm eine Streife des Polizeireviers Tauberbischofsheim eine Rauchwolke in Tauberbischofsheim aus Richtung der Tauber wahr. Im Bereich des Fußwegs hinter dem Fechtclub an der Pestalozzialleestand ein Baum in Flammen, weshalb die Feuerwehr hinzugezogen wurde. Im umliegenden Bereich konnten zwei Jugendliche festgestellt werden, die ein Feuerzeug, Böller sowie ein Einhandmesser mit sich führten. Gegen die beiden 14-Jährigen erhärtete sich der Tatverdacht, dass sie an dem betroffenen Baum gezündelt haben. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten überstellt. Hinsichtlich des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Boxberg/Bundesstraße 292: Geschwindigkeitskontrollen

Sowohl am Mittwochvormittag, als auch am Mittwochnachmittag, führte das Polizeirevier Tauberbischofsheim an der Bundesstraße 292 (B292), auf Höhe der Einmündung der Kreisstraße 2877, in Fahrtrichtung Boxberg, Geschwindigkeitskontrollen durch. In diesem Bereich gilt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Es wurden insgesamt elf Verstöße verzeichnet. Die Spitzenreiterin brauste mit ihrem Ford, nach Abzug der Toleranz, mit 55 km/h zu viel durch die Kontrollstelle was ein Fahrverbot, Punkte im Verkehrsregister und eine Geldbuße zur Folge hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell