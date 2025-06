Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugenaufruf nach im Straßenverkehr gefährdeten Personen und Zwei Kinder auf E-Leichtmofa verursachen Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Langenbrettach / Langenbeutingen/ Weißlensburg/ Bitzfeld/ Bretzfeld: Alkoholisierte Autofahrerin gefährdet Verkehrsteilnehmer - Wir suchen Zeugen Eine 74-Jähriger saß am Dienstagnachmittag alkoholisiert am Steuer ihres BMWs und gefährdete bei ihrer Fahrt wohl mehrere Verkehrsteilnehmer. Einem Zeugen fiel der Wagen der Frau gegen 14 Uhr in Langenbrettach auf der Cleversulzbacher Straße auf, da er sehr langsam aber dafür in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge folgte dem BMW über die Kreisstraße 2129, weiter über die K 2385 nach Weißlensburg, danach über die Landesstraße 1036 nach Bitzfeld und schließlich über die L1090 bis zur Adolzfurter Straße in Bretzfeld, wo die Frau schließlich von einer Polizeistreife angehalten wurde. Ein Atemalkoholtest zeigte bei der Frau einen Wert von knapp 0,5 Promille an. Sie musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf der gesamten Strecke kamen der Autofahrerin zahlreiche Fahrzeuge entgegen - unter anderem ein LKW -, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie von der Fahrweise der Seniorin gefährdet wurden. In der Hohenloher Straße in Langenbeutingen kollidierte der BMW beinahe mit einem fahrradfahrenden Jungen, der der 74-Jährigen entgegenkam. Von diesem ist lediglich bekannt, dass er alleine unterwegs war und einen Fahrradhelm trug. Der Junge, sowie weitere, von der Fahrweise des BMWs gefährdete Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Unfall mit Elektro-Leichtmofa

Zwei Kinder, die am Mittwochvormittag mit einem E-Leichtmofa durch Künzelsau fuhren, wurden bei einem Unfall verletzt. Ein 13-Jähriger fuhr gegen 10:30, gemeinsam mit einem 4-Jährigen auf dem einsitzigen Fahrzeug. Die beiden Jungen, die ohne Helm auf dem Gefährt saßen, fuhren dabei den stark abschüssigen Galgenbergweg hinunter und fuhren von dort, wohl ohne auf den herannahenden Verkehr zu achten, auf die Bundesstraße 19. Die Fahrerin eines VWs konnte den plötzlich auf die Bundesstraße fahrenden Kindern nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Kleinstfahrzeug. Die Kinder stürzten auf die Straße und zogen sich glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu. Der Schaden am VW beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Schäden an dem Elektro-Leichtmofa werden auf rund 300 Euro geschätzt.

