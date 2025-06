Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Fahrzeugbrand auf Rastplatz, Einbruch in Pflegeeinrichtung, Verkehrskontrollen in Heilbronn und Unfall mit Schwerverletztem

A81/ Ilsfeld: BMW auf Rastplatz ausgebrannt

Ein BMW brannte am Donnerstagabend auf einem Rasthof an der Autobahn 81 bei Ilsfeld aus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing das Fahrzeug gegen 20:30 Uhr auf dem Rastplatz Wunnenstein Feuer. Der BMW brannte komplett aus, bevor er von der Feuerwehr schließlich gelöscht werden konnte und auch ein nebenstehender VW wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Bad Rappenau: Einbruch in Pflegeeinrichtung

Einbrecher stiegen zwischen Mittwoch und Donnerstag in eine Pflegeeinrichtung in Bad Rappenau ein. Der oder die Unbekannten öffneten zwischen 17 Uhr am Mittwochnachmittag und 8 Uhr am nächsten Morgen gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Fronackerstraße und verschafften sich darüber Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Täter durchsuchten ein Büro, nahmen aber ersten Erkenntnissen nach nichts an sich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Pflegeeinrichtung machen konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 9590 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Streifen der Verkehrspolizei Weinsberg und des Polizeireviers Heilbronn führten am Donnerstagabend im Heilbronner Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Zwischen 18 Uhr und Mitternacht wurden insgesamt 34 Pkw und ihre Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden drei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Tagesschnellste war dabei ein 42-jähriger Audi-Fahrer, der bei erlaubten 40 km/h mit 67 km/h erwischt wurde. Darüber hinaus konnten ein Rotlichtverstoß, drei nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, drei Handyverstöße und ein Verstoß wegen fehlender Kindersicherung geahndet werden. Ein Autofahrer führte sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem wurde der Fahrer eines weiteren Pkws aufgrund unzureichender Ladungssicherung zur Anzeige gebracht.

Neckarsulm: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 22-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Neckarsulm schwer verletzt. Ein 31-Jähriger fuhr gegen 7:30 Uhr mit seinem Fiat auf der Neubergstraße. An der Einmündung zur Spitalstraße übersah der Autofahrer wohl den dort fahrenden 22-Jährigen auf seinem Motorrad und bog ab, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Motoradlenker wurde daraufhin über die Motorhaube geschleudert und kam im Straßengraben zum Liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 23.000 Euro.

