Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Kindergarten auf der Gladbecker Straße eingebrochen. Sie versuchten offenbar zunächst, eine Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein und durchsuchten dann den Büroraum. Aus einer Spardose erbeuteten sie ein paar Euro. Der Einbruch war am Sonntagnachmittag bemerkt worden, die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend (19.30 Uhr) und Sonntagnachmittag (16 Uhr).

Datteln:

Auf dem Südring wurde in eine Schule eingebrochen. Als die Polizei in der Nacht auf Sonntag - gegen 1 Uhr - eintraf, konnte kurzeitig eine Person im Gebäude ausgemacht werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde aber niemand gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der oder die unbekannten Täter über ein eingeschlagenes Kellerfenster ins Gebäude gekommen. Dort wurden mehrere Feuerlöscher entleert und offenbar mehrere Räume durchsucht. Gestohlen wurde nach ersten Informationen nichts. Vor der Schule wurde mutmaßliches Beweismaterial (u.a. ein E-Scooter) aufgefunden und sichergestellt. Die Person, die von den Beamten wahrgenommen wurde, konnte wie folgt beschrieben werden: dunkel gekleidet, schlank, ca. 1,80m groß. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.

Dorsten:

Am Freitagmittag wurde in ein Wohnhaus an der Dimker Allee eingebrochen, während der Bewohner zu Hause war. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein unbekannter Täter zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr die Haustür auf und durchsuchte mehrere Räume nach Wertsachen. Der Bewohner (Senior) hielt sich während der Tat im Badezimmer auf und bekam von all dem nichts mehr. Erst als die Badezimmertür geöffnet wurde, stand er dem Täter kurz gegenüber. Der Mann flüchtete daraufhin. Beschreibung: etwa 35 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,75m groß, dunkle, ca. 4-5 cm lange Haare, stabile Statur, dunkel gekleidet. Wie sich herausstellte, wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. Der Täter kam dem Bewohner vom Sehen bekannt vor. Möglicherweise hatte er sich zuvor als "Eon-Mitarbeiter" ausgegeben und so versucht, sich Zutritt ins Haus zu verschaffen, was ihm aber nicht gelungen war.

Marl:

Auf der Oderbruchstraße sind unbekannte Täter am Freitagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen, nachdem sie ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten. Im Inneren wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch geschah zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr.

Zwischen Mittwoch- und Samstagabend wurde auf der Brassertstraße in eine Kita eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Kellerfenster aufbrachen. Im Gebäude wurden zahlreiche Räume betreten und durchsucht. Im Bereich des Büros wurden sämtliche Schränke und Schubladen gewaltsam geöffnet sowie Mobiliar beschädigt. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

An der Adolf-Grimme-Straße sind unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in ein Verwaltungsgebäude eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über eine Kellertür und durchsuchten mehrere Büroräume. Nach ersten Angaben wurde Münzgeld und Arzneimittel gestohlen. Außerdem kam es zu Sachbeschädigungen im Küchenbereich, wodurch Wasser austrat.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell