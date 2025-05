POL-RE: Waltrop: Drei Täter nach Einbruch in Juweliergeschäft gesucht

Recklinghausen (ots) - Eine 50-jährige Frau aus Waltrop ist am Freitagnachmittag einem mutmaßlichen Exhibitionisten begegnet. Die Frau war mit ihrem Hund in einem Waldstück im Bereich Brockenscheidter Straße/Altenbruchstraße unterwegs. Gegen 16.45 Uhr wurde sie auf einen Mann aufmerksam, der in der Nähe des dortigen Fußwegs - entblößt - stand und sich selbst befriedigte. Die Frau rief sofort die Polizei an, ...

