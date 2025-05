Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Exhibitionist belästigt Frau in Waldstück

Recklinghausen (ots)

Eine 50-jährige Frau aus Waltrop ist am Freitagnachmittag einem mutmaßlichen Exhibitionisten begegnet. Die Frau war mit ihrem Hund in einem Waldstück im Bereich Brockenscheidter Straße/Altenbruchstraße unterwegs. Gegen 16.45 Uhr wurde sie auf einen Mann aufmerksam, der in der Nähe des dortigen Fußwegs - entblößt - stand und sich selbst befriedigte. Die Frau rief sofort die Polizei an, woraufhin der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Brockenscheidter Straße davonfuhr. Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 23 bis 25 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, kurze dunkle Haare (ca. 3mm), rotes T-Shirt mit einer Zahl auf dem Rücken, dunkle (kurze) Hose. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

