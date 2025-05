Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mädchen von Mann sexuell belästigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Samstagabend zum ZOB nach Marl gerufen. Ein Mann soll Kinder angesprochen und ein Mädchen geküsst haben. Der Vorfall selbst hat sich demnach gegen 18.45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Nähe zugetragen. Ein Mann soll dort eine 11- und eine 12-Jährige aus Marl angesprochen und dann die 11-Jährige an die Hand gegriffen und mehrmals geküsst haben. Die beiden Mädchen rannten daraufhin zur Busplatte. Der Mann folgte den Mädchen. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und wollte den Tatverdächtigen offenbar festhalten. Dabei stürzte der 33-Jährige aus Marl, woraufhin er mit einem Rettungswagen verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

