LPI-G: Diebstahl im Krankenhaus

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 06.05.2025 gegen 00:30 Uhr verunfallte eine 22-jährige PKW Fahrerin zwischen Triebes und Dörtendorf. In einer Kurve löste sich das Vorderrad, so dass das Fahrzeug nicht mehr kontrollierbar war und verunfallte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass alle Radmuttern des Vorderrades durch einen unbekannten Täter entfernt wurden. Durch die Fahrbewegungen löste sich in Folge ...

mehr