POL-DVS: A3 Unfall mit verletzter Kradfahrerin

Gemarkung Raunheim (ots)

Gegen 21 Uhr kann es am Abend des 09.08. auf der A3, Anschlussstelle Raunheim Fahrtrichtung Köln zu einem Auffahrunfall zwischen einem Krad und einem PKW. Die Kradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen entzog sich die 19-jährige Kradfahrerin aus dem Main-Kinzig-Kreis zuvor einer Kontrolle auf der A661 bei Offenbach. In der Anschlussstelle Raunheim kollidierte diese dann mit einem vorausfahrenden PKW eines 31-jährigen aus dem Kreis Groß-Gerau. Warum sie sich der Kontrolle entzog ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

