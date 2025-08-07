PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt
Ladendieb gestellt - weiteres Diebesgut gefunden

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (06.08.2025) meldete ein Zeuge einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus der Lübecker Innenstadt. Der Tatverdächtige wurde durch den Zeugen verfolgt und konnte so von Polizeibeamten angetroffen werden. Neben den entwendeten Gegenständen fanden die eingesetzten Polizisten weiteres Stehlgut in dem Pkw des Tatverdächtigen. Das 1. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 15:15 Uhr ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft der Lübecker Innenstadt gekommen. Ein Zeuge folgte dem 38-jährigen Tatverdächtigen bis zu seinem Pkw, während er die Polizei verständigte. Der Mann soll Kleidung im Wert von circa 300EUR entwendet haben.

Nachdem der tatverdächtige Berliner mit seinem Opel losgefahren war, konnten Polizeibeamte des 1. Polizeireviers Lübeck den Mann russischer Staatsangehörigkeit anhalten. Während der Kontrolle fanden die eingesetzten Kräfte neben den entwendeten Kleidungsstücken weiteres mutmaßliches Diebesgut wie beispielsweise Drogerieartikel, Lebensmittel und Elektrogeräte im Auto. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher.

Der 38-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen der Polizeidienststelle zugeführt und anschließend dort wieder entlassen. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 11:26

    POL-HL: OH-Ratekau / Ein Bär auf der Bundesautobahn 1 (BAB1)

    Lübeck (ots) - Am Montagabend (04.08.2025) wurden die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Zeugen hatten einen "Bären" auf der BAB1 gemeldet, der sich bei genauerer Betrachtung als harmloses Stofftier entpuppte. Am Montag, gegen 18:30 Uhr, bemerkten Verkehrsteilnehmer einen "Bären" auf der BAB1, Fahrtrichtung Fehmarn, zwischen den Abfahrten Ratekau und ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:16

    POL-HL: OH - Autobahn 1, Bereich Pansdorf / Brennender Pkw A 1

    Lübeck (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag (05.08.2025) geriet auf der Autobahn 1 in Höhe Pansdorf ein Pkw mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Löscharbeiten wurde die Strecke vollständig gesperrt. Gegen 16:10 Uhr befuhr ein Ostholsteiner mit seinem Opel die Autobahn in Fahrtrichtung Fehmarn. Nach aktuellem Informationsstand entstand in ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 14:21

    POL-HL: HL - St. Jürgen / Folgemeldung: Polizei sucht nach vermisstem 77-jährigen Mann

    Lübeck (ots) - Die am 05.08.2025 veröffentlichte Fahndung nach dem 77-Jährigen aus Lübeck - St. Jürgen wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht. Der Vermisste konnte von Polizeibeamten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. Um die Löschung des Bildes wird gebeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren