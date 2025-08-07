Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt

Ladendieb gestellt - weiteres Diebesgut gefunden

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (06.08.2025) meldete ein Zeuge einen Ladendiebstahl in einem Kaufhaus der Lübecker Innenstadt. Der Tatverdächtige wurde durch den Zeugen verfolgt und konnte so von Polizeibeamten angetroffen werden. Neben den entwendeten Gegenständen fanden die eingesetzten Polizisten weiteres Stehlgut in dem Pkw des Tatverdächtigen. Das 1. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 15:15 Uhr ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft der Lübecker Innenstadt gekommen. Ein Zeuge folgte dem 38-jährigen Tatverdächtigen bis zu seinem Pkw, während er die Polizei verständigte. Der Mann soll Kleidung im Wert von circa 300EUR entwendet haben.

Nachdem der tatverdächtige Berliner mit seinem Opel losgefahren war, konnten Polizeibeamte des 1. Polizeireviers Lübeck den Mann russischer Staatsangehörigkeit anhalten. Während der Kontrolle fanden die eingesetzten Kräfte neben den entwendeten Kleidungsstücken weiteres mutmaßliches Diebesgut wie beispielsweise Drogerieartikel, Lebensmittel und Elektrogeräte im Auto. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher.

Der 38-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen der Polizeidienststelle zugeführt und anschließend dort wieder entlassen. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell