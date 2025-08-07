Polizeidirektion Lübeck

Ein Bär auf der Bundesautobahn 1 (BAB1)

Am Montagabend (04.08.2025) wurden die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Zeugen hatten einen "Bären" auf der BAB1 gemeldet, der sich bei genauerer Betrachtung als harmloses Stofftier entpuppte.

Am Montag, gegen 18:30 Uhr, bemerkten Verkehrsteilnehmer einen "Bären" auf der BAB1, Fahrtrichtung Fehmarn, zwischen den Abfahrten Ratekau und Pansdorf, und alarmierten die Polizei.

Die eingesetzten Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz konnten anstelle des Großwildes ein ungefährliches Kuscheltier in Form der bekannten Figur "Winnie Pooh" finden und von der Fahrbahn retten.

Der herrenlose Stoffbär wurde von den Polizisten in Verwahrung genommen und wartet nun auf ein Wiedersehen mit seinem Besitzer oder seiner Besitzerin. Hinweise nimmt das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz telefonisch unter 04524-7077100 oder per E-Mail Scharbeutz.PABR@polizei.landsh.de entgegen.

