Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ratekau
Ein Bär auf der Bundesautobahn 1 (BAB1)

Lübeck (ots)

Am Montagabend (04.08.2025) wurden die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Zeugen hatten einen "Bären" auf der BAB1 gemeldet, der sich bei genauerer Betrachtung als harmloses Stofftier entpuppte.

Am Montag, gegen 18:30 Uhr, bemerkten Verkehrsteilnehmer einen "Bären" auf der BAB1, Fahrtrichtung Fehmarn, zwischen den Abfahrten Ratekau und Pansdorf, und alarmierten die Polizei.

Die eingesetzten Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz konnten anstelle des Großwildes ein ungefährliches Kuscheltier in Form der bekannten Figur "Winnie Pooh" finden und von der Fahrbahn retten.

Der herrenlose Stoffbär wurde von den Polizisten in Verwahrung genommen und wartet nun auf ein Wiedersehen mit seinem Besitzer oder seiner Besitzerin. Hinweise nimmt das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz telefonisch unter 04524-7077100 oder per E-Mail Scharbeutz.PABR@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Svenja Arendt - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

