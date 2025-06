Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0384--Auseinandersetzung in Mitte--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Loriotplatz Zeit: 13.06.25, 22.15 Uhr

Am Freitagabend kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Dabei wurden drei Beteiligte mit einem Messer teils schwer verletzt. Ein 33 Jahre alter Haupttäter konnte vorläufig festgenommen werden.

Der 33-Jährige geriet am Loriotplatz mit einer Gruppe aus acht Männern in einen Streit. Der Angreifer entfernte sich zunächst, um kurze Zeit später mit einem Messer bewaffnet zurückzukehren und damit willkürlich auf seine Kontrahenten einzustechen. Die Gruppe wehrte sich gegen den Angriff und brachte den Widersacher zu Boden. Anschließend flüchtete der 33-Jährige. Er konnte am Hillmannplatz von zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräften gestellt werden.

Drei 22, 24 und 25 Jahre alte Männer wurden durch den Angriff mit dem Messer teils schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 24-Jährige erlitt so schwere Verletzungen an der Hand, dass er sofort operiert werden musste. Gegen ihn werden im Anschluss aufenthaltsbeendende Maßnahmen geprüft. Die anderen beiden hatten Schnittverletzungen am Oberkörper und Beinen erlitten Der offensichtlich unter Drogen stehende Messerangreifer wurde ebenfalls verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Gegen ihn werden derzeit Haftgründe geprüft. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Sachdienliche Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell