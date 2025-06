POL-HB: Nr.: 0385--Kontrollen im Westen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Häfen, Industriehäfen, Zum Hüttenhafen Zeit: 12.06.25, 20.15 Uhr Mit über 1,6 Promille "an Bord" hat ein russischer Kapitän am Donnerstagabend beim Ablegemanöver in den Bremer Industriehäfen ein anderes Schiff touchiert. Verletzt wurde niemand - es entstand jedoch Sachschaden an beiden Seeschiffen. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

mehr