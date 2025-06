POL-HB: Nr.: 0383--Nach Überfall auf Hundertjährigen: Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern

Polizei Bremen

Nach einem Raubüberfall auf einen 100-jährigen Mann in der Bremer Innenstadt fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei nun mit Bildern aus einer Videoüberwachung nach zwei Tatverdächtigen.

Am Freitagabend, 30. Mai, gegen 19 Uhr, überfiel ein bislang unbekanntes Trio den Senior in Begleitung seines 59-jährigen Schwiegersohns an der Ecke Sandstraße/Wilhadistraße (siehe hierzu auch die PM 358). Der Hundertjährige wurde zu Boden gebracht, wo ihm gewaltsam eine goldene Armbanduhr der Marke Patek Philippe, Modell 3700, vom Handgelenk gerissen wurde. Gleichzeitig hielt ein Komplize den Schwiegersohn fest. Die Täter flüchteten anschließend über die Wilhadistraße in die Violenstraße, weiter in die Ostertorswallstraße in Richtung Wallanlagen.

Die Soko Junge Räuber hatte die Ermittlungen übernommen, Zeugen befragt, Beweise gesichert und konnte nun durch Videoaufnahmen zwei der mutmaßlichen Täter identifizieren. Mit gerichtlichem Beschluss werden nun die Fotos zur Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht.

Wer kennt diese Personen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

