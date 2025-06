Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0382--Fußgängerin bei Unfall mit Straßenbahn verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, Kirchbachstraße Zeit: 12.06.25, 18.30 Uhr

Eine Fußgängerin wurde am Donnerstagabend in Schwachhausen von einer Straßenbahn erfasst. Die 29-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen trat die Frau, augenscheinlich um die Straße zu überqueren, auf die Gleise an der Haltestelle Kurfürstenallee an der Kirchbachstraße. Zeitgleich fuhr in Richtung Huchting eine Straßenbahn in den Haltebereich ein. Der 42 Jahre alte Fahrer bremste die Bahn ab, konnte ein Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die 29-Jährige geriet dabei unter die Tram und konnte von Passanten befreit werden. Sie erlitt Kopfverletzungen und musste nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell