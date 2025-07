Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Schenklengsfeld

Ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines PKW befuhr am Freitag, 25. Juli 2025, gg. 14.00 Uhr, die L3171, von Schenklengsfeld-Unterweisenborn kommend in Richtung Hohenroda-Ransbach. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Kleintransporters.

An der Einmündung der L 3171 / Bahnhofstraße beabsichtigte der Fahrer des PKW nach links in Richtung Schenklengsfeld abzubiegen. Hierbei missachtete dieser den Vorrang des entgegenkommenden Kleintransporters und kollidierte mit diesem frontal.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 38.000,- Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden jeweils mittels Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert.

Die Fahrbahn musste für etwa zwanzig Minuten für die Dauer der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neben den Kräften des Rettungsdienstes war die Feuerwehr Schenklengsfeld in den Einsatz eingebunden, um unter anderem ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden.

Die Ermittlungen dauern an.

Schug, Polizeihauptkommissar

