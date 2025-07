POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen - PKW-Brand in Carport

Fulda (ots) - Rasdorf. Am Donnerstag (24.07.), gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 84, in Höhe von Grüsselbach, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 51-jähriger Fahrer aus Burghaun befuhr mit seinem Lkw die B84 in Richtung Buttlar. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Hosenfeld die B84 in Richtung Rasdorf. Im Kurvenbereich der B84, in Höhe Grüsselbach, kam es ...

mehr