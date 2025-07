Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der B84 in Höhe Grüsselbach

Fulda (ots)

Rasdorf. Am Donnerstag (24.07.), gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 84, in Höhe von Grüsselbach, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 51-jähriger Fahrer aus Burghaun befuhr mit seinem Lkw die B84 in Richtung Buttlar. In entgegengesetzter Richtung befuhr ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Hosenfeld die B84 in Richtung Rasdorf. Im Kurvenbereich der B84, in Höhe Grüsselbach, kam es aus bislang ungeklärter Ursache, zur seitlichen Spiegelberührung der beiden Lkw. Hierbei wurden die Außenspiegel der beiden Lkw zum Teil stark beschädigt. Der 51-Jährige wurde durch die Splitter der gerissenen Seitenscheibe leicht verletzt und musste vor Ort durch einen hinzugerufenen Rettungswagen versorgt werden. Durch umherfliegende Spiegelteile wurde die Frontscheibe eines Reisebusses, welcher in Richtung Rasdorf unterwegs war, stark beschädigt. Im Reisebus befanden sich zum Unfallzeitpunkt 25 Kinder, im Alter von 10 - 14 Jahren, einer Ferienfreizeit aus Hünfeld. Die Kinder, sowie deren Betreuerinnen und der Busfahrer blieben unverletzt. Ebenso wurde der Pkw einer 56-jährigen Frau aus Fulda durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt. Die Fahrerin blieb ebenfalls unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Rasdorf war mit 10 Einsatzkräften vor Ort und reinigte die Fahrbahn. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

