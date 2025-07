Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall mit Leichtverletzten

Hofbieber. Am Donnerstag (24.07.), gegen 08.10 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 4 in der Gemeinde Hofbieber zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren eine 49-jährige Seat-Fahrerin aus der Gemeinde Nüsttal und eine 58-jährige Opel-Fahrerin aus der Gemeinde Petersberg in der genannten Reihenfolge die Kreisstraße 4 von Allmus kommend in Richtung Traisbach. Im Bereich einer Kurve überholte die Opel-Fahrerin die Seat-Fahrerin, wobei es aus bisher ungeklärter Ursache zum seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines 65-jährigen Fahrers aus Hofbieber kam. Die Fahrerin des Seats und der Fahrer des Mitsubishi verletzten sich hierbei leicht und wurden an der Unfallstelle durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Die Fahrerin des Opels wurde ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 22.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn voll gesperrt. (ML)

HEF

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (23.07.), zwischen 18.30 Uhr und 18.40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Corsa an der hinteren Stoßstange. Dieser war in der Straße "Am Kurpark" auf einer Parkfläche abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

