POL-OH: Waffenverbotszonenschild entwendet

Fulda (ots) - Unfall mit schwerverletztem Kleinkind BAD HERSFELD. Am frühen Mittwochnachmittag, kam es in der Hersfelder Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Kleinkind. Eine 20-Jährige aus Ronshausen befuhr mit ihrem E-Bike die Fußgängerzone der Benno-Schilde-Straße aus Richtung Klausstraße kommend in Richtung der Straße An der Obergeis. In Höhe der ...

mehr