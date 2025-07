POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessens

Polizeipräsidium Osthessen

Unfall mit schwerverletztem Kleinkind

BAD HERSFELD. Am frühen Mittwochnachmittag, kam es in der Hersfelder Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Kleinkind. Eine 20-Jährige aus Ronshausen befuhr mit ihrem E-Bike die Fußgängerzone der Benno-Schilde-Straße aus Richtung Klausstraße kommend in Richtung der Straße An der Obergeis. In Höhe der Benno-Schilde-Straße Hausnummer 4 (Fußgängerzone) lief ein 19-Monate altes Kleinkind (w) aus Bad Hersfeld vor das E-Bike und wurde von dessen Vorderrad erfasst. Das Kind befand sich zum Unfallzeitpunkt in Begleitung seiner Mutter. Durch den Zusammenstoß wurde das Kleinkind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Fahrradfahrerin erlitt einen Schock. Durch eine umgehend entsandte RTW- und NEF-Besatzung wurde das Kind vor Ort medizinisch erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Auch die Unfallverursacherin wurde durch eine RTW-Besatzung vor Ort betreut. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

