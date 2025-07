Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Büro - Amtliche Kennzeichen gestohlen - Pkw aufgebrochen - Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Einbruch in Büro

Fulda. In der Maberzeller Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (22.07.) in ein Büro einer gemeinnützigen Einrichtung ein. Die Täter betraten im rückwärtigen Bereich des betreffenden Gebäudes über eine Treppe ein Vordach im ersten Obergeschoss und warfen ein Fenster zu einem Büro ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld. Außerdem verursachten sie 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Amtliche Kennzeichen gestohlen

Fulda. In der Damian-Schmitt-Straße stehlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (22.07.) beide amtlichen Kennzeichen FD-YF 769 von einem dort abgestellten Smart Fortwo-Coupe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw aufgebrochen - Diebstahl aus Pkw

Eichenzell. Im Heckwiesenweg im Ortsteil Büchenberg brachen Unbekannte einen grauen Ford Focus auf und durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Auch in der Schmiedegasse gingen Unbekannte in der gleichen Nacht einen Pkw, einen schwarzen Volvo V70, an. Hier stahlen die Täter eine Geldbörse.

Künzell. In der Straße "An der Gadenwiese" verschafften Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (22.07.) Zugang zu einem weißen Mitsubishi Eclipse und stahlen Bargeld sowie persönliche Gegenstände.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

