Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Schlitz

Fulda (ots)

Schlitz. Am Dienstagabend (22.07.) kam es in der Graf-Otto-Hermann-Straße in Schlitz zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein dort aufgestellter Poller auf Höhe der Hausnummer 6 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich die verantwortliche Person unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrerin bzw. Fahrer geben können, sich bei der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641 / 971-0 zu melden.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

