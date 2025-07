POL-OH: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf A7

Fulda (ots) - Fulda. In der Straße "Am Pfingstrasen" im Stadtteil Niesig stahlen Unbekannte am Montag (21.07.), zwischen 17.15 Uhr und 19.45 Uhr, das amtliche Kennzeichen FD-MA 7600 eines am Fahrbahnrand stehenden Pkw-Anhängers. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (PB) Kontakt: ...

mehr