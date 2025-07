Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen: Nach Raub mit Messer und Schusswaffe - Zwei Männer vorläufig festgenommen

Alheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag (20.07.) kam es zu einem Raubüberfall auf ein Restaurant in der Nürnberger Straße in Heinebach.

Gegen 4.55 Uhr wurde der Inhaber des Restaurants auf Personen aufmerksam, die sich im Inneren befanden. Als er nachsah wurde er nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen unvermittelt von zwei maskieren Männern mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und einem Messer bedroht. Die Unbekannten entwendeten im weiteren Verlauf eine Kasse sowie Geldbörse und flüchteten anschließend mit einem dunklen Pkw.

Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Flüchtigen. Gegen 5.30 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Rotenburg an der Fulda in der Jahnstraße auf ein Fahrzeug aufmerksam, das einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Inneren stellten die Beamten einen 33-Jährigen und 28-Jährigen - beide aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg - fest und fanden entsprechendes Diebesgut auf. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeistation in Rotenburg sistiert.

Der 28-Jährige aus Bad Hersfeld wurde am Montag (21.07.) nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Derzeit ist noch nicht bekannt, inwieweit dieser mit dem Raub in Verbindung steht. Der 33-Jährige wurde am Montag (21.07.) wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes einer Haftrichterin am Amtsgericht Bad Hersfeld vorgeführt. Nach Einlassung des Beschuldigten wurde kein Haftbefehl erlassen. Er wurde wieder entlassen.

Die Ermittlungen der Bad Hersfelder Kriminalpolizei wegen des schweren Raubes dauern an. Derzeit gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass eine weitere Person beteiligt war. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Der Geschädigte beschreibt einen der Männer wie folgt: circa 175 bis 180 Zentimeter groß, helle Haut, blonde Haare, langer schwarzer Rauschebart. Beide Täter waren laut diesem dunkel gekleidet und vermummt.

Franziska Kraus,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2741

Julissa Sauermann,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

