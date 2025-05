FW Neumünster: FWW-Neumünster: Fritteuse brannte in einer Wohnung in Neumünster

Feuerwehr Neumünster

Am Montagabend, den 19.Mai 2025, um 22:48 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem Wohnungsbrand in der Wippendorfstraße in Neumünster alarmiert. Anwohner aus der Nachbarschaft bemerkten eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung und setzten den Notruf ab.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Bewohnerin vor der Wohnung. Es konnte schnellstmöglich bestätigt werden, dass sich keine weiteren Personen in der Wohnung befanden, jedoch wurden mind. 2 Katzen in der Wohnung vermisst. Die Feuerwehr leitete die Brandbekämpfung unter Atemschutz mittels C-Rohr ein. Die Katzen konnten unverletzt gerettet werden. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht einer leichten Rauchgasinhalation durch den Rettungsdienst untersucht, ein Transport in das Krankenhaus war nicht von Nöten. Anlass für den Brand gab eine Heißluftfritteuse, die auf einer angelassenen Herdplatte stand und anfing zu brennen. Der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden. Im Einsatz war der Löschzug der Berufsfeuerwehr und ein Rettungswagen. Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle.

