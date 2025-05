FW Neumünster: Dachstuhlbrand im Stadtteil Wittorf - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Neumünster (ots) - Am 7.5.2025 um 16:00 Uhr wurde die Feuerwehr Neumünster zu einem Gasaustritt in die Rendsburger Straße gerufen. Der Bewohner des Hauses hatte bei Bauarbeiten unter seinem Carport mit einem Spaten eine Gasleitung getroffen. Dabei wurde diese so beschädigt, dass Gas austrat. Durch die Einsatzkräfte wurden die Bewohner des betroffenen Hauses sowie die Bewohner weiterer drei Gebäude evakuiert. Hierbei ...

