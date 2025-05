Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: FW-Neumünster: Schwerer Verkehrsunfall auf der A7

Neumünster (ots)

Am Donnerstag, den 1. Mai 2025 um 22:28 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem Verkehrsunfall auf die A7 alarmiert. Höhe Kilometer 98 in Fahrtrichtung Norden, im Bereich zwischen der Anschlussstelle Süd und der Anschlussstelle Neumünster Mitte war es zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Motorrad gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits mit Reanimationsmaßnahmen des Motorradfahrers begonnen worden. Der Motorradfahrer erlag noch an der Einsatzstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des PKW wurde zur psychologischen Betreuung ins Friedrich- Ebert- Krankenhaus gefahren. Die Autobahn wurde bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.

Von der Feuerwehr war der Rüstzug der Berufsfeuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen am Einsatz beteiligt. Insgesamt waren ca. 20 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde um 23:45 Uhr an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Neumünster, übermittelt durch news aktuell