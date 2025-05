Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Verkehrsunfall in der Wasbeker Straße - Drei Verletzte ins Krankenhaus eingeliefert

Neumünster (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 14. Mai 2025 kam es um 10:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen auf der Wasbeker Straße. Nach ersten Mitteilungen über den Notruf wurden dabei mehrere Personen verletzt. Die Integrierte Leitstelle Neumünster alarmierte umgehend den Rüstzug der Berufsfeuerwehr sowie vier Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und den Leitenden Notarzt zur Einsatzstelle. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren keine Personen in den beiden beteiligten Fahrzeugen eingeklemmt oder eingeschlossen. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung aller vier betroffenen Personen, wobei die Feuerwehr unterstützend tätig war. Drei der Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Wasbeker Straße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

