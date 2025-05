Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: FW- Neumünster: Stechender Geruch in einem Mehrfamilienhaus

Neumünster (ots)

Am Donnerstag, den 15.05.2025, um 18:15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem stechenden Geruch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurden die Wohnungen des Mehrfamilienhauses evakuiert. Hierbei waren fünf Personen betroffen. Die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt und das Treppenhaus gelüftet. Zwei Bewohner wurden aufgrund von Atemwegsreizungen durch den Rettungsdienst gesichtet, verblieben aber vor Ort. Nach Erkundung und Messung an der Einsatzstelle, durch die Feuerwehr, wurden geringe Mengen Formaldehyd festgestellt. Eine Ursache dafür konnte vor Ort nicht aufgeklärt werden. Für die Bewohner der Wohnungen wurde ein Begehungsverbot des Hauses ausgesprochen bis eine Freimessung durch eine Fachbehörde erfolgt ist. Vor Ort war der Gefahrgut-Zug der Berufsfeuerwehr und ein Rettungswagen. Insgesamt waren ca. 15 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Die Einsatzdauer betrug ca. 60 Minuten. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.

