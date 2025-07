Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baugeräte entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Baugeräte entwendet

Ludwigsau. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (18.07.) und Montagmorgen (21.07.) widerrechtlich Zutritt zu einem Baucontainer, der an der L3253 zwischen Beenhausen und Ersrode im Bereich einer Baustelle stand. Sie brachen das Schloss auf und entwendeten mehrere Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von schätzungsweise 15.000 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

