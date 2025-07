POL-OH: Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen auf der L3174 - Gemarkung Hofbieber, Höhe OT Rödergrund

Vogelsbergkreis (ots) - Handy entwendet Alsfeld. Ein dreister Dieb nutzte am Freitagabend (18.07.), zwischen 21 Uhr und 21.10 Uhr, einen unbeobachteten Moment, um ein hellgrünes Samsung A30 mit einer schwarzen Hülle aus einem Kinderwagen in der Straße "An der Hessenhalle zu entwenden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die ...

