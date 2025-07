Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handy entwendet - Amtsanmaßung

Handy entwendet

Alsfeld. Ein dreister Dieb nutzte am Freitagabend (18.07.), zwischen 21 Uhr und 21.10 Uhr, einen unbeobachteten Moment, um ein hellgrünes Samsung A30 mit einer schwarzen Hülle aus einem Kinderwagen in der Straße "An der Hessenhalle zu entwenden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Amtsanmaßung

Lauterbach. Eine 25-jährige Frau war in der Nacht zu Montag (21.07.) gegen Mitternacht mit ihrem Pkw von Herbstein in Richtung Lauterbach unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ihr die gesamte Strecke ein ihr unbekannter BMW - besetzt mit vier Personen - hinterher. In der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Lauterbach platzierte der Fahrer des BMW schließlich ein mobiles Blaulicht auf dem Autodach. Er trat im weiteren Verlauf an die 25-jährige Pkw-Fahrerin heran, gab sich als Polizist aus und warf ihr zu schnelles Fahren vor. Zu etwaigen Geldforderungen kam es nach derzeit vorliegenden Informationen nicht. Der Frau und ihrem Beifahrer kam das Verhalten des Unbekannten komisch vor, woraufhin diese die Polizei informierten. Die Beamtinnen und Beamten trafen kurze Zeit später einen 19-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis an seiner Wohnanschrift an und stellten in seinem Fahrzeug ein entsprechendes Blaulicht sicher. Der junge Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Amtsanmaßung sowie der Nötigung im Straßenverkehr verantworten. Die Hintergründe sind noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei in Lauterbach bittet nun potentiell Geschädigte, sich unter der 06641/971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

