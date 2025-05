Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Erfolgreicher Fahrradtag der Jugendverkehrsschule Bad Kreuznach

Bad Kreuznach

Am vergangenen Samstag veranstaltete die Jugendverkehrsschule der Polizeidirektion Bad Kreuznach in Kooperation mit der Firma Decathlon im Rahmen der "Demo-Days" einen Fahrradtag auf dem Parkplatz der Filiale in Bad Kreuznach. Zwischen 10 und 15 Uhr erwartete die Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund um das sichere Verhalten im Straßenverkehr.

Ein besonderes Highlight war die eigens aufgebaute Parcours-Strecke mit verschiedenen Verkehrsschildern und unterschiedlichen Gefahrensituationen. Hier konnten Kinder praxisnah verschiedene Verkehrslagen trainieren. Im Mittelpunkt stand dabei die Nachholung der sogenannten "Fahrradführerschein"-Prüfung für Viertklässler. Insgesamt 17 Kinder nahmen diese Möglichkeit wahr und meisterten die Prüfung mit Bravour - sehr zur Freude ihrer stolzen Eltern.

Auch die jüngeren Besucher kamen nicht zu kurz: Durch altersgerechte Erklärungen zu den wichtigsten Verkehrsregeln wurden sowohl Kinder auf dem Fahrrad als auch auf dem Laufrad spielerisch und sicher an den Straßenverkehr herangeführt. Zusätzlich fand ein spezielles Fahrsicherheitstraining für Pedelec-Fahrer statt - ein Angebot, das besonders bei Eltern und unsicheren E-Bike-Nutzern auf großes Interesse stieß.

Neben den praktischen Übungen gab es umfassende Informationen zu Themen wie Fahrraddiebstahlschutz, wichtige Sicherheitstipps und Antworten auf verkehrsrelevante Fragen.

Mit etwa 100 Teilnehmenden war der Fahrradtag ein großer Erfolg. Die positive Resonanz machte deutlich, wie wichtig und zugleich beliebt Veranstaltungen sind, die spielerisch Sicherheit und Verkehrsverständnis vermitteln.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell