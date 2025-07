Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Container - Trickdiebe als "falsche Handwerker" unterwegs - Motorroller entwendet - Sachbeschädigung - Einbruch auf Firmengelände - Diebstahl von Koffer

Diebstahl aus Container

Bebra. Der Kühlcontainer neben einem Kiosk am Breitenbacher See in der Hersfelder Straße wurde zwischen Donnerstagabend (17.07.) und Freitagmittag (18.07.) durch Unbekannte gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten diese unter anderem mehrere Kisten Bier sowie Bratwürste im Wert mehrerer hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickdiebe als "falsche Handwerker" unterwegs

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (17.07.) klopfte zwischen 16 und 16.30 Uhr eine unbekannte männliche Person an der Wohnungstür eines Senioren im Vlämenweg. Der Unbekannte gaukelte dem gutgläubigen Bewohner vor, von den Stadtwerken zu sein und die Rohre und Wasserleitungen in der Wohnung kontrollieren zu müssen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich in der Zeit, während der Unbekannte den Senioren in Gespräche verwickelte, eine weitere Person unbefugt Zutritt zur Wohnung verschafft und Bargeld entwendet hat. Der Diebstahl fiel erst am Folgetag auf. Der Senior beschreibt den Trickdieb wie folgt: männlich, circa 40 Jahre, etwa 175 Zentimeter groß, kurze dunkle schwarze Haare, dunkle Bekleidung, sprach Deutsch.

Allgemeine Informationen:

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger von angeblichen Dienstleistern an ihren Haustüren aufgesucht. Handwerks-, Elektrik-, Gas- oder Wasserarbeiten sind nur einige der angebotenen Leistungen. Als Handwerker getarnt verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen. Nicht selten lassen die Täter Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Personen unbemerkt Zutritt zu den Wohnungen der Opfer, um deren Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen oder sie gehen selbst auf die Suche nach Vermögenswerten.

Wichtig ist:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel) - Sollten Sie keine Handwerker oder Personal der Hausverwaltung erwarten, gehen Sie nicht auf Forderungen ein - Überprüfen Sie die Angaben der Dienstleister und der zugehörigen Firma (Ist die Firma überhaupt existent? Gibt es Erreichbarkeiten und Rezessionen?) und achten Sie bei Internetauftritten von Firmen auf tatsächlich existente Erreichbarkeiten, Impressum und Adressen - Zahlen Sie im Voraus nicht für in Aussicht gestellte Leistungen und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag sowie eine Rechnung aushändigen - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Person an Ihrer Haustür oder ein Anruf verdächtig vorkommt - Wenden Sie sich auf jeden Fall auch sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Motorroller entwendet

Bad Hersfeld. Ein in der Salzunger Straße im Stadtteil Hohe Luft geparkter Motorroller wurde zwischen Donnerstagnachmittag (17.07.) und Freitagmorgen (18.07.) durch Unbekannte entwendet. Das Zweirad, ein Yiying YY50QT, hat einen Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Zwei Jugendliche verursachten am Freitagabend (18.07.), gegen 18.55 Uhr, in einem leerstehenden Gebäude in der Wehneberger Straße rund 700 Euro Sachschaden. Sie rissen nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Fenster aus der Angel und warfen eines davon aus dem Gebäude. Die Tatverdächtigen wurden von einer Zeugin dabei beobachtet, die diese wie folgt beschreibt: zwischen 13 und 14 Jahre alt, dunkle kurze Haare, einer trug ein weißes, der andere ein dunkles T-Shirt, beide eine schwarze Hose. Sie waren auf einem E-Scooter unterwegs und flüchteten in Richtung Seilerweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch auf Firmengelände

Hauneck. Zwischen Donnerstagabend (17.07.) und Freitagmorgen (18.07.) verschafften sich Langfinger im rückwärtigen Bereich eines Firmengeländes in der Straße "Döllwiesen" in Unterhaun unerlaubt Zutritt. Von fünf geparkten Lkw demontierten sie die Beleuchtungseinrichtung und entwendeten diese. Das Diebesgut hat einen hohen fünfstelligen Wert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Koffer

Schenklengsfeld. Ein Mann checkte am Sonntagabend (20.07.), gegen 22.20 Uhr, in einem Hotel in der Straße "An der Linde" ein und ließ hierbei seinen Koffer einen kurzen Moment unbeobachtet. Dies nutzte ein unbekannter Langfinger und entwendete diesen. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: circa 175 Zentimeter groß, schlanke Statur, etwa 30 bis 40 Jahre alt, sprach nach aktuellen Erkenntnissen Spanisch. Trug ein türkisfarbenes Fußballtrikot mit der Aufschrift "Bolivia" auf dem Rücken. Der Mann wurde von einer Zeugin beobachtet, wie er mit dem schwarz-grünen Hartschalenkoffer in Richtung der Straße "Am Weinberg" flüchtete. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

