Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall mit tödlich verletzter Person, Bundesstraße 279, Höhe Schmalnau

Landkreis Fulda (ots)

Am Sonntag (20.07.), gegen 16.20 Uhr, befuhr eine männliche Person mittleren Alters mit ihrem Mercedes C 400 (Fahrzeug zugelassen im Landkreis Hildburghausen/Thüringen) die B 279 von Thalau kommend in Fahrtrichtung Schmalnau. In Höhe der Ortslage Schmalnau kam das Fahrzeug, vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrsschild und in der Folge einen Baum. Von dem Baum wurde das Fahrzeug abgewiesen und prallte in der Folge frontal gegen einen zweiten Baum. Der Fahrzeugführer, welcher sich alleine in dem Pkw befand, wurde eingeklemmt und tödlich verletzt. Die Ermittlungen zur beweissicheren Identifizierung des Pkw-Fahrers dauern aktuell an, da aufgrund der Unfallumstände bis dato noch nicht abschließend gesagt werden kann, um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter herangezogen.

Die Bundesstraße war zwecks Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs für etwa vier Stunden bis 20.20 Uhr gesperrt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Gefertigt: PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Lenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell