Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand einer Scheune in Neuhof/ Giesel

Landkreis Fulda (ots)

ERGÄNZUNGSMELDUNG zur Erstmeldung vom 21.07.2025, 03.59 Uhr:

Am Montag (21.07.), kam es in den Morgenstunden gegen 03.30 Uhr im Bereich der sog. "Zwickmühle" zum Brand einer landwirtschaftlich genutzten Scheune. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Scheune, die als Unterstand für landwirtschaftliche Maschinen und Heu genutzt wird, bereits in Vollbrand. Die Maschinen konnten zum größten Teil aus der Scheune gefahren werden, so dass sie nicht oder nur kaum beschädigt wurden. Durch sofortige Löscharbeiten der Feuerwehr konnte das Feuer schnell kontrolliert werden. Ersten Ermittlungen zur Folge kann eine Selbstentzündung von frisch eingelagertem Heu durchaus als Ursache für das Feuer in Betracht gezogen werden, wobei die Ermittlungen zur sicheren Brandursache in alle Richtungen geführt werden. Diesbezüglich werden auch die weiteren Maßnahmen durch Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Osthessen aufgenommen.

Nach derzeitig vorliegenden Informationen wurden bei dem Brand glücklicherweise keine Personen oder Tiere verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 100.000 EUR geschätzt.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, Roeder KOK, Tel.: 0661/105-2302

