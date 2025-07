Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulad und Hersfeld-Rotenburg

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hünfeld. Am Donnerstag (17.07.), gegen 15 Uhr, beschädigte ein orangener Lkw mit orangenem Tiefladeranhänger einen schwarzen Skoda Kombi. Der Skoda war in der Johann-Pülsch-Straße im Industriegebiet in einem Kurvenbereich am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Nach derzeit vorliegenden Informationen fuhr der Lkw nach links in die Straße "Am Lehn" ein. Hierbei touchierte er den geparkten Skoda und verursachte rund 5.000 Euro Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer von Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Hünfeld

Falschfahrer auf der A5 - Hinweise erbeten

Hattenbach. Am Freitag (18.07.), gegen 8.35 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe aufgrund eines Falschfahrers ein. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten, dass ihnen auf der A5 in Fahrtrichtung Kassel - zwischen dem Parkplatz Rimberg und dem Hattenbacher Dreieck - ein Fahrzeug entgegenkam. Die sofort entsandte Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld konnte vor Ort keinen Falschfahrer mehr ausfindig machen. Glücklicherweise kam es zu keinen Unfällen mit Unbeteiligten.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06621-50880 bei der Autobahnpolizeistation Bad Hersfeld zu melden.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

