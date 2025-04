Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschte E-Scooter-Fahrer

Erfurt

Mehrere Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen gerieten am Sonntagfrüh in die Bredouille, da sie, wie so häufig, die Wechselwirkung von Alkohol und der Nutzung von Kraftfahrzeugen unterschätzten. Die Fahrer im Alter von 24, 36 und 41 Jahren schafften es auf Werte von bis zu 1,54 Promille. In einem Fall war so viel Sprit im Tank, dass eine Beatmung des Gerätes nicht einmal mehr möglich war. Die Probanden erwartet nun ein empfindliches Bußgeld oder gar ein Strafverfahren wegen Trunkenheits im Straßenverkehr. (FW)

